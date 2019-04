3 maanden cel voor Abdoullah T. voor hulp ontsnapping

De 27-jarige man uit Gouda hielp eind december 2018 Karim T. ontsnappen. T. kwam ongezien door de poort doordat hij zich verstopt had in een vuilniszak. Deze was niet gecontroleerd. T. is later wel weer opgepakt.

De rechter ging niet mee in de redenering van Abdoullah, dat hij niet wist dat het strafbaar was om iemand te helpen met een ontsnapping. Volgens T. werd Karim bedreigd en wilde hij hulp hebben.

Advocate Susan Koster heeft aangegeven in hoger beroep te gaan. "Ik vind dat de rechter te weinig rekening heeft gehouden met zijn gesteldheid, zijn lage IQ."

Kijk hieronder het liveblog terug van de rechtszaak .