Dit zijn de afsluitingen in Rotterdam met Koningsdag

Hoewel het weer niet helemaal meewerkt, barst zaterdag toch Koningsdag los. Met verschillende festivals en activiteiten, is Rotterdam minder goed te bereiken dan normaal.

Zo zijn de Nieuwe Binnenweg, de Westersingel en de Groene Hilledijk afgesloten, meldt Rotterdam Onderweg. De Groene Hilledijk is al vanaf vrijdag afgesloten tussen Sandelingenplein en Randweg, in verband met de Kings Sale. De afsluiting duurt waarschijnlijk tot 23:00 uur zaterdagavond. Omrijden kan via het Breeplein, Beukendaal en de Colosseumweg.

De Nieuwe Binnenweg is dicht tussen het Eendrachtsplein en de Mathenesserlaan, tussen 6:00 uur 's ochtends en 22:00 uur 's avonds.

Ook de Witte de Withstraat is op Koningsdag afgesloten, tussen 15:00 uur en 2:00 uur tussen de William Boothlaan en de Eendrachtsweg. Omrijden kan via de Westblaak.

Op Koningsdag geldt een zaterdagdienstregeling bij de RET. Bussen 56, 57, 126, 143, 144, 156 en 174 en 601 rijden een omleiding.