Binnengluren: Blokhut van 4 miljoen in Rockanje

Het huis ligt aan een doodlopend weggetje in Rockanje, net buiten het dorp. Je rijdt het bos in maar weet absoluut niet waar je uit gaat komen. Een groot hek gaat open en je rijdt het terrein op. Er is een rotonde voor het huis en daarachter een enorm grasveld, grote bomen, een grote vijver (mét kabelbaan, voor de kinderen), een infinitypool.... en je hoort eigenlijk alleen de vogeltjes.

Hier bouwden de eigenaren in 2013 hun zelfontworpen droomhuis. (De man des huizes is architect en ontwerper). Er stond al een ander huis, dat een grote aanbouw kreeg en volledig werd ingepakt met hout. De verbouwing duurde negen maanden. Voor de balken in het huis en de vloeren werd oud hout gebruikt, afkomstig uit Franse kastelen en kloosters. Ook de trapleuningen, alle deuren en veel kozijnen zijn antiek en van Franse afkomst, waardoor het huis een unieke uitstraling krijgt.

Eigenaresse Maria: "We hebben samen met de kinderen op onze knieën gelegen om de oude spijkers uit de vloerplanken te trekken. We hebben geschuurd, we hebben onze eigen kleuren verf gemengd. We zijn er zo lang mee bezig geweest, ik heb echt het gevoel dat we dit huis met onze blote handen hebben gemaakt tot wat het nu is, een heerlijk knus familiehuis".

In het knusse familiehuis is de open haard zo groot dat je er in kunt staan. In de woonkamer staat een vleugel. Er hangt een heerlijke geur in het huis. In de grote slaapkamer vinden we een losstaand designbad en een dubbele regendouche. Er is een enorme walk-in kast en een verborgen toilet. Eén van de kinderkamers heeft twee bedstedes, gemaakt van antieke louvre-deuren. Ernaast is een soort prinsessenbadkamer, betegeld met roze parelmoerkleurige tegeltjes. Dat klinkt vrij hysterisch maar is het niet.

In de woonkeuken zijn de gemotoriseerde keukenkastjes bekleed met grijzig leer. Koffie komt uit een soort hypermodern kraantje in een bar, te bedienen met een tablet. Er staat een enorme koelkast met een apart gedeelte voor wijn. Hier wordt niet gekookt op een simpel gasfornuis, maar op een AGA van een slordige twaalfduizend euro, met gietijzeren ovens en warmhoudplaten. Maar als je niet binnen wilt koken, kun je terecht in de volledig uitgeruste buitenkeuken op het terras.

Toch zijn de slaapkamers leeg. In de kasten vind je geen kleding, aan de muren geen foto's. De familie heeft deze droomplek verlaten, voor een optrekje in Ibiza. "We zochten nóg meer rust en dat vonden we op Ibiza. Het tempo ligt daar veel lager dan hier. We hebben daar een soort ruïne gekocht en zijn van voren af aan begonnen. Weet je, op Ibiza heb je de tijd. Hier heb je de klok."

Klik op de video voor een rondleiding!