Hagenaar maakt busreis met koffer vol met duizenden medicijnen

Dat bleek toen de koffer in de bus vanuit Brussel open viel. De buschauffer waarschuwde de politie en die kon de man op de Conradstraat in Rotterdam uit de bus halen.

De pillen staan niet op de lijst met verboden middelen, maar het is wel verboden om zonder vergunning meer dan een gebruikershoeveelheid in voorraad te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen of in te voeren.