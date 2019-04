Stakingen bij Shell afgelast, leden buigen zich over cao-akkoord

FNV en CNV leggen het voorstel van Shell aan hun leden voor. Als die er ook mee instemmen, komt er definitief een einde aan de acties die dik twee weken hebben geduurd.



Drie procent extra

Het betreft een structurele loonsverhoging van 3 procent in 2019, van 2 procent in 2020 en van 2,5 procent in 2021. De CAO loopt drie jaar. Verder komt er een verdienste van 1,5 procent per jaar voor de looptijd van de cao, afhankelijk van schaal en werkprestaties. Ook zijn er onder meer afspraken gemaakt over adv-dagen.

Medewerkers van Shell die meededen aan de acties werden door het bedrijf gekort. Het bedrijf keert per direct weer de volledige lonen uit.