Expert: Brand Gruttostraat begon eerder dan gedacht

De brand in een woning aan de Gruttostraat in Hellevoetsluis, die in mei 2016 een ouder echtpaar het leven kostte, is veel eerder begonnen. Volgens het scenario van brandweerexpert Fred Vos is het vuur 50 minuten vroeger begonnen dan werd verondersteld.

De voormalig brandweerofficier komt tot die conclusie na gesprekken met buurtbewoners, het lezen van verklaringen van omwonenden en onderzoeken en rapporten die werden gepubliceerd naar aanleiding van de brand. “Er zijn verklaringen van buurtbewoners, die of niet zijn gehoord of waar niets mee is gedaan", concludeert Vos.

In veel documenten is het tijdstip van de melding van de brand (01:36 uur) aangehouden als vertrekpunt. Vos heeft gereconstrueerd dat rond 00:45 uur vermoedelijk de brand is begonnen.

Klap

Rond 00:45 uur horen overburen, die in de tuin achter het huis zitten, een doffe klap. 'Alsof een koelkastdeur dichtviel', verklaren ze later. De overburen kijken eerst in huis, dan voor. Ze turen door de Gruttostraat. Niets valt echter op. Ook niet bij nummer 14, waar het echtpaar Lampers woont. "Omdat ze niet weten waar ze naar moeten kijken", legt Fred Vos uit.

Ook de buurvrouw van nummer 16 hoort de klap. "Alsof er iets ontploft." Zij stapt uit bed. De vrouw houdt altijd een oogje in het zeil bij het oudere echtpaar. Ze hoort, luisterend aan de muur, loopbewegingen, van voor naar achter in het huis van de buren. De buurvrouw wordt niet gebeld voor hulp door de buren. Ze blijft luisteren. Een achterbuurman hoort ook een klap en gegil, maar ontdekt niets opvallends.

Volgens Vos is de brand dan langzaam achter de voordeur begonnen. Mogelijk is er dan een vloeistof door de brievenbus naar binnen gegoten. Het gaat om een makkelijk brandbare stof.

De vloeistof op de deurmat vat vlam. Daarna volgt het gordijn naast de voordeur. De vlammen trekken op die manier omhoog. De direct naastgelegen meterkast met een dunne houten deur is de volgende prooi. Het vuur wordt daarmee met veel vrijkomende hitte naar omhoog en opzij aangewakkerd.

De hitte trekt het vuur het trapgat en de overloop bij de slaapkamers in. De bewoners zijn bevangen door de hitte en mogelijk ook later bedwelmd door de rook. Volgens Vos kan het lang duren voordat het vuur in volle hevigheid begint.

Rode gloed

Om 01:36 uur is de overbuurvrouw, die eerder de klap hoorde, op de eerste verdieping van haar woning. Ze hoort gegil en ziet een rode gloed achter de voordeur van nummer 14. Haar partner rent naar de overkant om de bewoners te helpen. Hij probeert de ruiten met bloempotten in te gooien.

De overbuurvrouw heeft gezien dat de voordeur van pvc binnen vijf minuten vanaf de brede onderkant in brand staat. Brandend materiaal ligt op de stoep. Volgens Vos het beeld dat hoort bij brandstichting.

Aan de binnenkant van de deur heeft het vuur de meterkast doorboord. Daar zit ook de gasleiding, die door het vuur wordt geopend en de brand in alle hevigheid laat losbarsten.

Filmen

Aan de achterzijde is ook een buurman, die al eerder een knal hoorde, begonnen met filmen. Hij ziet de vlammen bijna direct hoog aan de voorkant van het huis slaan. Volgens Vos komt het overeen met de voorste slaapkamer. Dat is twee minuten nadat de overbuurman aan de voorkant nog mevrouw Lampers hoopt te overreden om uit het raam van de eerste verdieping te springen.

De brandweer is ter plaatse. Eerst met het speciaal interventie voertuig (siv), veel later met meerdere tankautospuiten. Het huis is dan al een prooi van de vlammen. De leidinggevende van de brandweer klaagt over de moeilijke waterwinning. Een half uur na de brand worden de eerste blusstralen met een lage druk op het huis gericht. De normtijd daarvoor is binnen 15 minuten na de wettelijke opkomsttijd.

Justitie

Het vermoeden is dat de brand is aangestoken. Justitie had lange tijd een man uit Spijkenisse op het oog. Hij stichtte brand bij de kinderen van de familie Lampers. Voor de brand in de Gruttostraat was er onvoldoende bewijs. Het onderzoek is nog niet afgesloten.