'Hellevoetse burgemeester bemoeide zich met klacht bij VRR'

Milène Junius, burgemeester van Hellevoetsluis, heeft zich bemoeid met een klacht die is ingediend bij de onafhankelijke klachtencoördinator van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Dat zegt Fred Vos die onderzoek deed naar de brand in de Gruttostraat.

De burgemeester is ook lid van het Algemeen Bestuur van de VRR, waaronder de brandweer valt. “Als bestuurslid behoor je je helemaal niet met zo’n klacht te bemoeien. Een klachtencoördinator is niet voor niets onafhankelijk", zegt Fred Vos, die de klacht bij de VRR indiende.

De brandweerexpert besloot die stap te zetten, omdat hij niet was te spreken over de antwoorden die hij van de VRR kreeg in zijn onderzoek naar de brand in de Gruttostraat in Hellevoetsluis, in mei 2016. Daarbij kwam het echtpaar Lampers om het leven.

"De familie Lampers kreeg dezelfde dag eerst een telefoontje van de secretaresse van de burgemeester. En later heeft de burgemeester toegegeven dat het over mijn klacht ging", weet Vos.

Volgens Vos wilde Junius een gesprek arrangeren om over de klacht te praten. Zover is het nooit gekomen. Vos: "Ik heb zelfs een uitnodiging voor een overleg met onder andere de commandant van de brandweer. Daar ben ik niet op ingegaan. Ik laat me buiten de klachtenregeling om geen alternatieve regeltjes voorschrijven door een burgemeester."

Reactie

De burgemeester laat via een schriftelijke reactie weten: “Ik heb na de tragische gebeurtenis van 2016 regelmatig contact gehad met de nabestaanden van de familie Lampers. Na vragen vanuit de gemeenteraad over deze kwestie heb ik uit betrokkenheid contact opgezocht met de familie. Dit contact was er dus niet op gericht om inhoudelijk in te gaan op de klacht. Mij was overigens niet bekend dat er nu ook aangifte wordt gedaan tegen onder andere het gemeentebestuur. We wachten deze procedure af."

Volgens de familie Lampers ging het telefoongesprek met de burgemeester enkel over de klacht van Vos en nergens anders over.