Party People - dj David Vunk: 'Ik was zo zenuwachtig, ik kotste de hele boel onder'

In aflevering 1 van de nieuwe wekelijkse serie Party People: David Vunk. Gekleurde nagels, tepels ontsnappend uit een felgekleurde retroromper. Een kwart eeuw ervaring in de kaalgeschoren kop en van rustig aan doen is geen sprake.

De Rotterdammer is de totaalervaring van de Nederlandse dansmuziek: dj, producer, platenbaas en opvallende verschijning. Zijn eclectische muziekkeuze (onder andere techno, nu-funk, italo, house en new wave) lijkt op papier gestoord voor een grote dj, maar zijn mixes zijn altijd on point.

Eén ding vind je terug in alle uitingen van David Vunk: deze man en zijn muziek barsten van de energie. Swingende, aanstekelijke energie.

In de eerste aflevering van Party People praat Vunk over zijn eerste shows in de jaren negentig en neemt hij ons mee op plaatjesjacht.

Krassende platen, trillende dansvloeren en overstuurde drumcomputers. In Party People volgen we zes sleutelfiguren van de Rotterdamse undergroundscene van eind jaren tachtig en begin jaren negentig, toen Rotterdam een belangrijke stad in de dance, house, gabber en hiphop was. De expositie Party People in Museum Rotterdam is nog te zien tot eind juli.