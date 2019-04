Dok van Straatman tijdelijk verdwenen

Eén van de meest beeldbepalende monumenten van het historisch havengebied in Dordrecht is vandaag verdwenen uit de Wolwevershaven. Het Dok van Straatman ligt nu voor een grote opknapbeurt in de haven Westergoot.

Het dok dateert uit 1928 en werd tot 1996 gebruikt door machinefabriek Straatman. Daarna kwam het in handen van een stichting, die het dok onderhield met de opbrengsten van de verhuur er van.

In 2014 haakte de laatste huurder, Jooren Scheepsschroeven, af en had de stichting geen geld meer voor onderhoud. De gemeente Dordrecht besloot daarom 170 duizend euro uit te trekken voor deze grote opknapbeurt.

Icoon

"Het is zo'n beeldbepalend monument, echt één van de iconen van de stad. Ik denk dat veel mensen 'm de komende maanden zullen missen, maar in september komt-ie weer terug", zegt Connie van Nes van de gemeentelijke afdeling monumentenzorg.

Oud-werknemer Wim Libeton staat op de kade als het dok wordt opgetakeld en weggevaren: "Ik heb er 38 jaar gewerkt. Schroeven en roeren repareren en vervangen. Daar werd het dok voor gebruikt."

"Het is nu een stukje nostalgie", zegt zijn oud-collega Van der Veer, die de klus met een camera vastlegt. "Er zijn niet veel van dit soort dokken bewaard gebleven. Goed dat deze wel behouden blijft."

Cees Jooren is minstens zo blij. Hij redde het dok in 1999 nog van de sloop: "Het dok stortte in en het was daarna sloop of reparatie. Sloop was wat mij betreft geen optie. Het is een mooi ding en mijn bedrijf huurde 'm toen nog regelmatig."

Omdat geen enkel bedrijf de reparatie aandurfde besloot hij het zelf te doen: "het kostte me vier maanden en veel geld, maar ik ben trots dat ik het destijds gedaan heb. Ik verwacht dat-ie in september hagelnieuw en prachtig terug komt."