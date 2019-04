Schiedam in trek bij Rotterdamse woningzoekers

38 procent verkocht aan Rotterdammers

Michel de Heer is makelaar in Schiedam voor D & S Makelaardij. Hij spreekt van een algemene trend. "Je merkt nu dat er, zowel in de huur als in de koopsector, heel veel mensen uit Rotterdam zijn die in Schiedam willen wonen. Sterker nog: het laatste jaar is ruim 38 procent van de verkochte woningen verkocht aan Rotterdammers.”

Marco van Lambooij woonde altijd met veel plezier in Rotterdam, maar is sinds kort verhuisd naar Schiedam. Het vinden van een geschikte en voor hem betaalbare woning in Rotterdam lukte niet.

"Mijn partner en ik hebben ongeveer twee jaar gezocht naar een woning. Het wilde alleen niet echt. Wij hadden de hypotheek van veel huizen daar wel kunnen betalen. Het liep vooral spaak op het overbieden. Wij hadden, in tegenstelling tot anderen, niet 30, 40 of 50-duizend euro klaarliggen. Daar ging het dus continu mis en dat is jammer."

'Ze bieden meer dan de Schiedammer'

Volgens makelaar De Heer is het aantrekkelijk om naar Schiedam te vertrekken. “Rotterdammers vinden de prijzen in Schiedam meevallen en bieden meer dan de Schiedammer. Dat is voor de verkoper leuk, maar voor de koper die er naast zit natuurlijk niet.”

Toch wil hij een nuance aanbrengen: “Jaren is Schiedam het stiefkindje van Rotterdam geweest. Iedereen liep te klagen over Schiedam; over de leegstand en over de slechte wijken. Maar eindelijk ziet men hoe leuk Schiedam is.”

Brooklyn van Rotterdam

De stap naar Schiedam was voor Marco van Lambooij een flinke. Nu die eenmaal is gezet, spreekt hij niets dan lovend over zijn nieuwe stad. “Ik vind het zelf het Brooklyn van Rotterdam. Schiedam heeft een eigen mooie cultuur en vibe. Een prachtig stadcentrum en leuke restaurantjes en cafés. Het is fijn om hier te wonen.”