Perez Hilton vol lof over lied van Dordtse songwriter

Niemand minder dan de Amerikaanse blogger Perez Hilton heeft zijn complimenten uitgesproken over het nieuwste nummer van de Dordtse songwriter PollyAnna.

In de video heeft Hilton lof voor de hit Sober, die PollyAnna in samenwerking met Lodato maakte. "Ik vind dit nummer echt heel tof, ik kan niet wachten om het toe te voegen aan mijn afspeellijst en het non-stop te streamen", aldus de blogger. "Dit is echt heel erg goed."



Op haar Facebookpagina bedankt PollyAnna hem. "Dit is zo'n eer." De verwijzing naar de band MGMT vindt ze 'het grootste compliment' dat ze hadden kunnen krijgen.