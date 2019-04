Veel klachten over verkeersveiligheid in Rotterdam

De top 3:

1. De Maashavenstraat in Rotterdam-Katendrecht. In totaal kwamen 7 meldingen binnen, waar 134 keer op werd gestemd. Het gaat om de kruising met de Brede Hilledijk en de Veerlaan. Melders noemen het kruispunt onoverzichtelijk voor zowel auto’s als fietsers en laten weten dat er door bewoners, bedrijven en scholen in de omgeving al meerdere malen bij de gemeente is geklaagd. De gemeente moet zich schamen, aldus een van de klagers.



2. Kruising Schiedamse Vest en Schiedamsesingel. Volgens de melders is deze weg gevaarlijk door hard rijdende automobilisten die de drukte op de Schiedamsedijk willen mijden, en de aanwezigheid van basisschool Het Landje. Het sluipverkeer moet vaak hard remmen voor ouders die met de auto hun kinderen naar school brengen en leerlingen die de weg oversteken.



3. Het Kruisplein voor het Centraal Station. Melders hebben het over een “verkeerstechnisch gedrocht”. Fietsers laten weten dat je op dit punt rekening moet houden met mensen die oversteken, fietsers die plotseling van links komen en het risico dat je geschept wordt door een auto of een tram. Een voetganger klaagt op zijn beurt dat je “van je sokken wordt gereden” door fietsers en scooters die op voet- en zebrapaden naar het Stationsplein rijden.



Het onderzoek naar onveilige verkeerssituaties in Nederland is nu afgelopen. Het werd uitgevoerd door alle regionale omroepen. De komende tijd worden meer resultaten bekend gemaakt.