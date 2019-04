Rijnmond Staat Stil bij Ger Smit en de Warnow

Ger Smit is muzikant, opgegroeid in Oudenhoorn, op Voorne-Putten. Hij woont al een tijd in Simonshaven, daar vlakbij. Laatst verscheen zijn autobiografie Zingend naar het Noorderlicht, over wederwaardigheden in de muziek en over het opgroeien in een gezin dat wordt getroffen door verlies. Als Ger twaalf is overlijdt zijn twee jaar oudere broer Volbrecht.

Maar de meeste aandacht trekken de laatste hoofdstukken van het boek. Daarin reconstrueert Ger met de laatste weken uit het leven van zijn dochter Tirza, die zes jaar geleden op de Noordzee verdween met het schip de Warnow. Die verdwijning was ook de aanleiding om de pen op te pakken.

Schotland

De Warnow voer op 18 maart 2013 uit vanuit de haven van Schiedam met acht man aan boord, onder wie de tweelingdochters van Ger, Tirza en Dana. Een kleine maand later stapten na allerlei perikelen vijf van de opvarenden van boord in Schotland, onder wie Dana.

Haar zus Tirza wilde wel de oversteek naar Noorwegen maken samen met haar geliefde Arnoud Brinkman uit Schiedam en hun gezamenlijke vriend Peter van Liere, uit Middelburg. Het idee was om naar het Noorderlicht te gaan kijken. Maar dat zullen ze nooit hebben gezien. Na 17 april is niets meer van het schip en de drie opvarenden vernomen.

Óver hen wel. Landelijke media en regionale media als RTV Rijnmovd en Omroep Zeeland hebben herhaaldelijk aandacht besteed aan de vermissingszaak. Roland Vonk bezocht Ger Smit om het aangrijpende verhaal over de Warnow op te tekenen.