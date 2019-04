Live: Sparta - Jong Ajax (0-0) en TOP Oss - FC Dordrecht (0-0)

Royston Drenthe (rechts) eerder dit seizoen in duel met een Ajacied. (VK Sportphoto - Mischa Keemink)

Met nog twee wedstrijden te gaan in het reguliere seizoen, maakt Sparta zich op voor de nacompetitie. Vrijdagavond komt Jong Ajax naar het Kasteel, en deze wedstrijd is uiteraard live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Net als TOP Oss - FC Dordrecht.