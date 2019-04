Data play-offs pas begin volgende week bekend

Door het verplaatsen van speelronde 33 in de Eredivisie staan de speeldata van de play-offs in de Keuken Kampioen Divisie en de Eredivisie nog niet vast. Hierdoor weet in ieder geval Sparta, maar naar alle waarschijnlijkheid ook Excelsior, nog niet wanneer het in actie zal moeten komen in de play-offs om promotie/degradatie.

De KNVB heeft de afgelopen week de mogelijkheden en onmogelijkheden geïnventariseerd. Hierbij is de beschikbaarheid van de stadions van de clubs die mogelijk play-offs gaan spelen en de benodigde goedkeuring van de lokale autoriteiten van belang. Duidelijk is in elk geval dat de play-offs zo snel mogelijk na de competities aanvangen en niet heel lang na de oorspronkelijke einddata worden afgerond.