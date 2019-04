Koken met Geus - Aflevering 10: Pascal Bosschaart

"Ik ben een man van de ouderwetse stempel, de prakkies", vertelt oud-Feyenoorder Bosschaart. "Het was voor mij een droom om bij Feyenoord te spelen, ik kwam er vandaan en heb altijd in de jeugd gevoetbald. Ik was heel trots om het shirt van Feyenoord 1 te dragen", vertelt Bosschaart over zijn tijd als voetballer.

Bekijk hierboven de gehele aflevering van Koken met Geus met Pascal Bosschaart, waarin het duo werkt aan bloemkool met speciale Spakenburgse kipkruiden.