Ontsnapping de Schie: twee vrienden en een vuilniszak

Ontsnappen uit de gevangenis. In stripverhalen gebeurt dat door lakens aan elkaar te knopen of een vijl te verstoppen in een stokbrood. Maar in een vuilniszak? Gevangenis de Schie in Rotterdam schrijft geschiedenis.

Het is 28 december 2018 als gedetineerde Abdoullah T.(27) zijn spullen aan het pakken is. De 2,5 jaar cel die hij heeft uitgezeten voor woninginbraken zit erop. "Ik keek ernaar uit vrij te zijn. Mijn moeder zat alleen thuis. Mijn broertje zit namelijk ook vast en mijn andere broer is overleden."

Op dat moment komt Karim T.(26) binnen. Hij zit een half jaar in de Schie voor diefstal met braak. Plotseling kruipt hij in de blauwe vuilniszak van Abdoullah. "Neem me mee, ik word bedreigd door de mocromaffia hier binnen. Ze willen me doodsteken."

Abdoullah is verbouwereerd. "Ik werd erdoor overvallen. Ik wist ook niet dat het strafbaar was om te helpen. Ik ging er vanuit dat we gecontroleerd zouden worden en dat Karim gewoon ontdekt zou worden."

Buren

Beide mannen kennen elkaar goed. Ze waren buren in Gouda, werden vrienden, belandden op het criminele pad en kwamen elkaar vervolgens weer tegen in de bajes. Karim heeft verklaard dat Abdoullah een jongen is die geen nee durft te zeggen. Daar profiteert hij van, die 28e december.

In de Schie vraagt een bewaarder nog of hij moet helpen bij het tillen van de vuilniszak, maar dat aanbod slaat Abdoullah af. Hij loopt doodgemoedereerd door, met de zak op een karretje. Tot hij buiten staat en merkt dat zijn spullen niet zijn gecontroleerd.

De vuilniszak laat hij achter tussen twee auto's. "Buiten het zicht van de camera's", merkt justitie nog op. Karim stapt eruit en verdwijnt. Hij wordt twee maanden later weer opgepakt. Abdoullah meldt zichzelf bij de politie.

Karim wordt niet vervolgd: ontsnappen is niet strafbaar. Abdoullah wel. Op hulp bij ontsnapping kan zelfs vier jaar cel worden opgelegd. Het worden er drie maanden , de helft van de straf die justitie eist. Volgens de Rotterdamse rechter wist Abdoullah wel degelijk dat hij strafbaar bezig was.

De rechter laat niet na zijn verbazing uit te spreken over het gemak waarmee het tweetal uit Gouda gevangenis de Schie kon verlaten. Advocate Susan Koster is meer dan verbaasd. "Ik vind dit eigenlijk het grootste schandaal. Hoe kan dit? Als ik de gevangenis binnenga word ik uitgebreid gecontroleerd. Zelfs mijn oorbellen moeten uit."

Boos

De advocate is boos over het vonnis. Volgens haar heeft het geen enkele zin om Abdoullah T. weer terug naar de gevangenis te sturen. "Hij was net weer bezig werk te vinden, zijn begeleiders zijn tevreden. Waarom zou je dat onderbreken."

Volgens Susan Koster hebben de rechters ook te weinig rekening gehouden met het lage IQ van haar cliënt. "Er was ook duidelijk sprake van overmacht toen hij door Karim onder druk werd gezet." Zij tekende direct hoger beroep aan tegen het vonnis.

Abdoullah T. ziet in ieder geval dat zijn strafblad weer iets is uitgebreid. Dat is al 27 kantjes dik. Volgens justitie behoort hij tot de Top 60 van Gouda, voor woninginbraken en overvallen. "Ik hoor daar helemaal niet in te staan. Ze denken al snel dat ik het heb gedaan."

De afgelopen weken is hij aan de slag gegaan in de houtbewerking. Niet helemaal tot tevredenheid, zegt justitie: hij was een paar keer te laat gekomen. "Dat is niet gek, ik heb geen vervoer. Ik heb niet eens een fiets." Nu zijn advocaat in hoger beroep gaat, hoeft hij niet meteen terug naar de cel.

En spreekt hij Karim nog? "Nee, we hebben sindsdien geen contact meer gehad."