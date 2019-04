Rijnmond in 5 minuten: vrijdag 26 april

In deze aflevering is er aandacht voor de nabestaanden van een echtpaar uit Hellevoetsluis. Zij doen aangifte tegen onder meer de regionale brandweer en het gemeentebestuur van Hellevoetsluis. De familieleden vinden dat de maatregelen onvoldoende waren om de dood van hun ouders te voorkomen.

Ook is er een reportage te zien over verhuizende Rotterdammers. Omdat zij niet in hun eigen stad terecht kunnen, zoeken en vinden zij een huis in het naburige Schiedam. De jeneverstad is namelijk erg in trek bij Rotterdammers.

Kijk hierboven naar de volledige uitzending van Kijk op Rijnmond van vrijdag 26 april 2019.