Bart Vlietstra in FC Rijnmond positief over Moniz: 'Echt een trainer die spelers beter maakt'

In FC Rijnmond van vrijdagavond spraken de mannen aan de desk over de huidige situatie bij Excelsior. De Kralingers lijken nacompetitie na de nederlaag in Den Haag van donderdagavond niet meer te kunnen ontlopen. Bart Vlietstra is desondanks erg positief over de net ingestapte trainer van Excelsior, Ricardo Moniz.