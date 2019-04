Vrouw (47) gewond bij steekpartij op 'parkeerterrein ziekenhuis'

Bij een steekpartij is een vrouw gewond geraakt.

Bij een steekpartij in Capelle aan den IJssel is vrijdagavond rond 18:00 uur een vrouw gewond geraakt. Er is een 47-jarige man aangehouden, zo meldt de politie.

Even na 18:00 uur klampte de vrouw mensen aan bij een tankstation langs de A20 tussen Den Haag en Rotterdam. Ze zei dat ze was gestoken. Dat zou gebeurd zijn op het parkeerterrein van het IJssellandziekenhuis. De verdachte werd in Montfoort aangehouden.

De vrouw komt uit Ouderkerk aan den IJssel. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie gaat het om een ruzie in de relationele sfeer. Zowel de man als de vrouw worden gehoord door agenten. Er is nog veel onduidelijk over wat er zich heeft afgespeeld, aldus de de politie.

De politie zoekt getuigen die hebben gezien wat er zich afspeelde bij het ziekenhuis, bij het tankstation of op de route tussen Capelle en de benzinepomp.

Het is ook nog onduidelijk waarom de vrouw naar het tankstation ging en niet naar het ziekenhuis. De politie houdt ook de mogelijkheid open dat de vrouw ergens anders is neergestoken.