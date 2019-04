Sparta geeft zege binnen anderhalve minuut weg tegen Jong Ajax (2-2)

Op het eigen Kasteel is Sparta er vrijdagavond niet in geslaagd drie punten te pakken tegen Jong Ajax. Lang leek er niets aan de hand voor de formatie van trainer Henk Fraser, tot Danilo Pereira binnen anderhalve minuut twee keer toe wist te slaan.

In de eerste helft had Sparta de wedstrijd onder controle. Het creëerde kansen en kwam via een uitstekende treffer van Lars Veldwijk op voorsprong. De spits schoot na een goede actie van Royston Drenthe de bal hard en strak in de rechterhoek. Vlak voor rust zorgde Deroy Duarte nog voor de 2-0, waarmee er geen vuiltje aan de lucht leek voor Sparta.

Dit was er ook niet in de tweede helft, tot ruim twintig minuten voor het einde van de wedstrijd. Na een overtreding van Dries Wuytens mocht Danilo Pereira aanleggen voor een strafschop, die hij overtuigend binnenschoot. Niet lang na deze aansluitingstreffer kwam Jong Ajax ook meteen langszij. In eerste instantie greep Tim Coremans nog in, maar de rebound werd feilloos binnengewerkt door wederom Danilo Pereira.

Blessureleed

Naast het weggeven van de zege was er voor Sparta meer slecht nieuws in aanloop naar de play-offs. Zo moest linksback Lassana Faye geblesseerd afhaken in de warming-up. Zijn vervanger, Suently Alberto, moest na een halfuur ook geblesseerd naar de kant. Even daarvoor had rechtsback Fankaty Dabo al gehavend het veld verlaten. Defensief blessureleed dus voor Sparta, waarbij de ernst van de kwetsuren nog nader zal moeten blijken.

Opstelling Sparta

Coremans; Dabo (19' Fonseca), Wuytens, Auassar, Alberto (29' Wijnaldum); Harroui, Breinburg, D. Duarte; Duplan, Veldwijk (80' Dervisoglu), Drenthe.

Scoreverloop

20' Lars Veldwijk 1-0

39' Deroy Duarte 2-0

70' Danilo Pereira (penalty) 2-1

71' Danilo Pereira 2-2