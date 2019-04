FC Dordrecht op bezoek bij TOP Oss in slotfase onderuit: 1-0

De wedstrijd begon vrijdagavond met mogelijkheden aan beide kanten. Zo was Dordt gevaarlijk via onder andere Summerville en Zamouri, maar mocht het aan de andere kant niet klagen dat de thuisploeg niet tot scoren wist te komen in de eerste helft.

De tweede helft bood weinig spektakel. FC Dordrecht was kort na rust nog gevaarlijk via wederom Summerville, maar liet daarna weinig meer van zich horen. TOP Oss kreeg ruim twintig minuten voor tijd al een enorme mogelijkheid op de openingstreffer, maar de bal werd van de lijn gehaald.

Een kwartier later was het alsnog raak voor de thuisploeg. Dogan kwam naar binnen, schoot raak in de korte hoek en bezorgde TOP Oss een plek in de play-offs. FC Dordrecht probeerde nog aan te zetten in de laatste minuten van de wedstrijd, maar kwam niet meer tot mogelijkheden.

Later verschijnen hier interviews met onder andere Dordrecht-trainer Claudio Braga en spelers.

Opstelling FC Dordrecht

Janssen; Stankov, Peijnenburg, Montsma, Green; Smith, Breukers (86' Power), Schuurman; Zamouri, Zwarts, Summerville.

Scoreverloop

85' Huseyin Dogan 1-0