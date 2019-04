Fraser na Sparta - Jong Ajax (2-2): 'Kritische noten richting ervaren jongens'

Sparta-trainer Henk Fraser zag zijn ploeg vrijdagavond een 2-0 voorsprong weggeven. Binnen anderhalve minuut repareerde Jong Ajax de achterstand, in een wedstrijd die Sparta tot dan toe volledig onder controle had. Fraser stond na afloop dan ook met gemengde gevoelens.

"Je probeert in de juiste context naar deze wedstrijd te kijken", begint Fraser. "We beginnen deze wedstrijd al met de nodige blessures. Dan vallen er aan het begin van de wedstrijd ook nog twee jongens uit. Tot die frustrerende minuut hebben ze het eigenlijk behoorlijk gedaan."

"De jongens hebben hun strijd geleverd en hun best gedaan", vertelt Fraser verder. "De kritische noten zijn vooral richting mijn ervaren jongens. Spelers als Auassar en Wuytens moeten een jongen als Fonseca, die naar behoren debuteert, meer sturen. Ook van Breinburg had ik meer organisatie verwacht. Dit soort zaken kun je je straks niet veroorloven in de play-offs."

Bekijk hierboven het volledige interview van verslaggever Dennis Kranenburg met Sparta-trainer Henk Fraser.