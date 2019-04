Stephen Danyo verliest titelgevecht in Florence

Rotterdammer Stephen Danyo is er vrijdagavond niet in geslaagd een internationaal titelgevecht te winnen in de divisie super welterweight (69,9 kilogram). In Florence verloor de 30-jarige Danyo, na een unanieme keuze van de drie scheidsrechters, van de Italiaan Orlando Fiordigiglio.

De wedstrijd vond plaats in de Tuscany Hall, een theater midden in het centrum van Florence. Nadat Danyo in februari in Hal 4 zijn eerste partij sinds zijn terugkeer naar Nederland won, werd hij door IBF, één van de vier grote boksbonden van de wereld, uitgenodigd om in Italië te vechten. Bij winst had de Europees Kampioen van 2017 flink kunnen stijgen op de wereldranglijst.

Na tien rondes moest Danyo het uiteindelijk afleggen voor het overheersend Italiaanse publiek. De Rotterdammer kon de partij niet domineren en zag Fiordigiglio zegevieren na besluit van de scheidsrechters.