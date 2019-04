LIVEBLOG Koningsdag 2019: burgemeester danst mee

In Maassluis staat men in de rij voor een oranjetompouce

De vlag kan zaterdag uit, want het is Koningsdag! Dat betekent helemaal los gaan op de vrijmarkt, uit volle borst meezingen tijdens de aubade of lekker feesten op een festival. Ook de regio Rijnmond kleurt oranje, in dit liveblog volgen we het feest op de voet.

16:33 uur.

In Hellevoetssluis danst burgemeester Milène Junius gezellig mee.

16:15 uur.

De braderie bij Winkelboulevard Zuid in Rotterdam verloopt tot nu toe erg gemoedelijk, volgens de wijkagent. Wel raken er opvallend veel kinderen hun ouders kwijt. Tot nu toe is iedereen weer gelukkig herenigd.

16:05 uur.

Koningsdag 2019 zal de boeken ingaan als een van de natste koninklijke feestdagen uit de geschiedenis. Sinds we Koningsdag vieren is het op de oranje feestdag überhaupt nog niet zo nat geweest, zo stelt Weeronline.

15:31 uur.

Het is relatief rustig in het Prinsenpark bij Prins-Alexander. De luchtkussens gingen om 13:00 uur al naar beneden vanwege het slechte weer. Inmiddels zijn ook veel mensen die nog even bleven zitten vertrokken.

15:14 uur:

In Maassluis doen ze hoofd, schouders, knie en teen als opwarmer voor de aubade.



15:04 uur:

Zeg je Koningsdag in Dordt, dan zeg je de Dancetour.

15:01 uur:

Het feestje begon gisterenavond al. Ahoy ging tijdens de Nacht van Oranje helemaal los op Links-Rechts van de Snollebollekes!



14:45 uur:

Een drukke boel in Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.



13:57 uur:

Na Blijdorp ook concurrentie in Papendrecht



13:45 uur:

Kijken, kijken en ...



13:24 uur:

Grabbelen, muziek en een hele bijzondere koekjesmachine!



13:14 uur:

In Klaaswaal probeert de brandweer er een slaatje uit te slaan.



13:05 uur:

Wie maakt hem los? Hij zit inmiddels in het zonnetje.



12:54 uur:

Een feestje zonder ballonnen kan natuurlijk niet!



12:45 uur:

De RET is er ondersteboven van!



12:37 uur:

De burgemeester van Dordt is op pad met de kinderburgemeester van de stad.



12:25 uur:

In ieder geval ging les één over het inspelen op het gevoel.



12:09 uur:

Ook verslaggever Maikel Coomans is op pad. Hij gaat richting Stellendam, Brielle en Ouddorp.



11:55 uur:

De burgemeesters zijn maar druk met het Oranjefeestje.



11:43 uur:

In Dordrecht kan Drum- en Bugelcorps Jubal niet ontbreken tijdens de aubade.​​​​​​

11:32 uur:

Radio Rijnmond trekt ook de regio in om het Koningsdaggevoel te meten:



11:12 uur:

Gefeliciteerd!



10:59 uur:

En in Oud-Beijerland trekt een optocht door de straten



10:55 uur:

Op de eerste Koningsdag van de gemeente Hoeksewaard sinds de fusie begin dit jaar is de burgemeester te vinden in Westmaas.



10:45 uur:

Vrijmarkt ook in Rotterdam in volle gang.



10:20 uur:

Muzikanten kunnen niet ontbreken op de vrijmarkt

10:05 uur:

Ook Blijdorp zet zijn Leeuwenkoning graag in het zonnetje



09:58 uur:

De jarige job laat zijn gezicht zien.



09:39 uur:

Op de druk bezochte aubade in Maassluis wordt uit volle borst meegezongen op de klanken van het orkest Kunst Naar Arbeid.

Op de Markt werd de vlag gehesen door de burgemeester. Tijdens het gezang was het droog.

09:15 uur:

Het feestje is zonder vlag natuurlijk niet compleet.

09:05 uur:

De Holtkamp tompouce is gelukkig op meer plaatsen te koop.

08:53 uur:

Het regende vrijdag ook al, lintjes welteverstaan.



08:47 uur:

Roger is de koning van in ieder geval één mevrouw in Maassluis vandaag.



08:40 uur:

Ook typisch Koningsdag... een aubade. Burgemeester Vroom van Krimpen aan den IJssel heeft er zin in! (Goede sokken!)



08:36 uur:

Jan regelt z'n zaakjes wel!



08:30 uur:

Want wat was het mooi (weer) hè?! Die Koningsdag vier jaar geleden, in Dordt.



08:26 uur:

De eerste felicitaties uit de regio heeft de Koning ook binnen.



08:18 uur:

Op een koninklijk zonnetje hoeven we niet te rekenen.



08:07 uur:

Maar je kan natuurlijk ook alles relativeren.



08:01 uur:

Ook in Dordt is regen geen probleem: dit gezin wacht op smart de eerste kopers.



07:58 uur:

Een beetje regen weerhoud de liefhebbers van de oranjetompouce niet om de lekkerste te halen. In Maassluis staan ze er voor in de rij.

07:43 uur:

Het Oranjefeest begon vrijdagavond al. Duizenden feestvierders gingen in het oranje gekleed los tijdens de Nacht van Oranje.

07:38 uur:

Voor niet iedereen is het feest vandaag, er moet ook gewerkt worden. En dat doen de hulpdiensten het liefst zonder opstootjes.

07:30 uur:

Voor een goed plekje, moet je vroeg op.