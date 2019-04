Hogere maximumstraf voor bedreiging

Havenwerkers in Rotterdam worden volgens minister Grapperhaus regelmatig door criminelen bedreigd (archieffoto)

Grapperhaus maakt zich grote zorgen, omdat het aantal bedreigingen toeneemt. Hij wijst op havenwerkers in Rotterdam die regelmatig door criminelen bedreigd worden. Bij sommige bendes is het zelfs een standaard werkwijze. Al een paar keer moest een burgemeester onderduiken omdat hij door drugscriminelen werd bedreigd.

"Ik vind het van het allergrootste belang dat wij ons als overheid, maar zeker ook als maatschappij in geheel, fel tegen deze ontwikkeling verzetten", schrijft Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister voldoet de huidige maximumstraf niet meer. Daarom moet de straf omhoog. De minister komt nog voor het zomerreces met een wetsvoorstel, om de straffen mogelijk te maken.