Politiek010: “Ik had dit echt niet van Visser verwacht”

Tijdens het meireces spreken we in Politiek010 met hoofdrolspelers van de Rotterdamse politiek. Deze week twee architecten van het huidige college, de fractievoorzitters van GroenLinks en D66, Lies Roest en Chantal Zeegers. Ze blikken terug op de collegecrisis rond het opstappen van Adriaan Visser (D66) als wethouder.

“Ik was best wel geschrokken. Ik dacht eerst dat iemand hem probeert te framen, want ik kon me niet voorstellen dat Visser stukken naar de pers had gelekt. Dat was voor mij een schok”, reageert Roest.

Haar collega Zeegers denkt dat de coalitie van zes partijen sterker uit de crisis is gekomen. “We hebben wel elkaars hand vastgehouden, en gekeken hoe we dit kunnen oplossen. What doesnt kill you makes you stronger, dat gevoel heb ik hierbij.”

Kort na de collegecrisis plaatste de D66-leider een foto op Twitter, waarbij de zes fractievoorzitters van coalitiepartijen gezamenlijk een wijntje drinken. “Die foto van dat wijntje was niet diep doordacht, daar zat geen strategie achter’, zegt Zeegers nu. Ze kreeg veel kritiek op de foto. “Ik zal dat niet nog een keer doen. En het was niet mijn bedoeling ermee uit te stralen van: er is niets aan de hand.”

De oppositie eiste meer openheid van de coalitie en dat leidde tot stevige confrontaties. “Ik vond dat geen prettige tijd”, zegt Roest. “Dit is niet waarom je de politiek in bent gegaan. Typerend was een raadsvergadering waar de sfeer diep onder nul was. Die middag behandelden we het Warmtebedrijf, over de inhoud. Toen sloeg het weer om en werkten we goed samen.”

“Tegelijkertijd begrijp ik wel dat het lastig is om het vertrouwen van de oppositie terug te krijgen, want er gebeurde zoveel in dit dossier.”

Daarna besloot de oppositie gezamenlijk aangifte te doen tegen de opgestapte wethouder Visser, want het lekken van geheime stukken is een ambtsmisdrijf, redeneerde oppositieleider Eerdmans. “Dat kwam op mij over als op de man spelen”, zegt Zeegers. “Voor mijn gevoel was dit vaak meer politiek dan inhoud”, vindt ook Roest.

Verder kijken de politici ook vooruit, de Voorjaarsnota staat voor de deur en dus moet het geld verdeeld worden, maar daar zit een probleem. Rotterdam heeft weinig geld. “We zitten behoorlijk krap”, erkent Zeegers. “Dat komt onder meer doordat het Gemeentefonds minder uitkeert. Dus we kunnen niet veel nieuwe plannen maken. Maar voor ons staat bovenaan dat we het coalitieakkoord willen uitvoeren.”

Als er dan toch bezuinigt moet worden kiest Roest voor energietransitie en armoedebeleid waarop niet geschrapt mag worden. Voor Zeegers is het lastiger. Na enig aarzelen zegt ze: “Bewonersparticipatie. Dus niet bezuinigen op CityLab.”

