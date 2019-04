Man opgepakt voor schietpartij 's-Gravendijkwal Rotterdam

De politie heeft vrijdagochtend een 30-jarige Rotterdammer opgepakt voor een schietpartij op de 's-Gravendijkwal in Rotterdam vorig jaar. Daarbij raakte een 31-jarige man gewond aan zijn been.

De schietpartij vond plaats op 25 juli 2018. De 31-jarige man ontmoette de Rotterdammer toen hij even ging roken tijdens een bezoekje aan de Lavetta Lounge.

Volgens de politie leek het erop dat de twee elkaar kenden en was de sfeer gemoedelijk. Om onbekende redenen sloeg de sfeer om en kregen de mannen ruzie. Daarbij schoot de schutter twee keer op de andere man, die daarbij door twee kogels in zijn been is geraakt.

Er was aandacht voor deze zaak in opsporingsprogramma's Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht. Onlangs kwam een nieuwe tip, dat leidde tot de aanhouding.

De 30-jarige Rotterdammer is opgepakt in een woning aan de Korfmakerstraat in Rotterdam-Delfshaven.