Brand in autoloods Dordrecht

In Dordrecht heeft zaterdagochtend brand in een loods met auto's aan de Stevensweg gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij, die richting de polders trok.

Omdat de auto's in de schuur staan opgeslagen zijn er extra brandweerwagens naar de Stevensweg in Dubbeldam gestuurd. Ook stonden er gasflessen in de schuur.

Tegen 12:00 uur gaf de brandweer het sein brandmeester. Bij de brand is één persoon gewond geraakt. Het gaat om iemand die teveel rook ingeademd heeft.

Een paar auto's zijn door het vuur zwaar beschadigd. De rest heeft rookschade opgelopen. Hoeveel auto's er in de loods van 500 vierkante meter stonden is niet bekend.