Rotterdammer en Capellenaar vast voor steekpartij tijdens Koningsnacht

De politie heeft tijdens de Koningsnacht twee mannen uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel opgepakt voor een steekpartij in Enschede.

Een man van 21 jaar liep om 04:00 's nachts over straat, toen hij ruzie kreeg met een groep. Daarbij werd hij neergestoken. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.

Op basis van camerabeelden en getuigen kwam de politie twee uur later uit bij de 25-jarige Capellenaar en 21-jarige Rotterdammer.

De politie zoekt nog naar de andere mannen die bij de ruzie betrokken waren.