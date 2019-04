Koningsdag in Maassluis: hoofd, schouder, knie en teen als opwarmer van de aubade

Oranjetompoezen, de aubade en de vrijmarkt. In Maassluis kan je er zaterdag niet omheen: het is Koningsdag.

Al vanaf 05:00 uur 's ochtends staan mensen in de rij voor de befaamde oranjetompoes van bakkerij Holtkamp. Daar zijn er dit jaar meer tompoezen dan ooit verkocht. "Vorig jaar hadden we er 5800, maar dit jaar gaan we zeker over de 6 000", vertelt de bakker.

Als de tompoezen opgegeten zijn, is het tijd om naar de Markt te gaan. Daar vindt de aubade plaats. De burgemeester hijst de vlag en een drukbezochte Markt zingt uit volle borst liederen ter ere van de koning.

De aubade wordt begeleid door het orkest Kunst naar Arbeid. "Soms is het wel erg koud", vertelt een van de orkestleden. "'s Ochtends om 09:00 uur, dat is erg vroeg."

Gelukkig voor hem, en alle anderen op de Markt, stopte het vlak voor het begin met regenen. Tijden de aubade was het droog en fris. "We beginnen met hoofd-schouder-knie en teen", legt de dirigent uit. "Dan kan iedereen lekker warm worden en kunnen we het sfeertje brengen. Daarna volgen alle ouderwets gezellige liedjes."