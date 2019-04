Baldadige jeugd gooit rolstoel in het water, hulpdiensten rukken uit

Politiepersoneel, brandweerlieden en ambulancepersoneel rukten zaterdagochtend rond 11:00 uur uit naar het IJsvogelplein in Zwijndrecht. Daar had iemand een rolstoel op zijn kop in het water van de grote vijver zien liggen.

Onbekend was of er ook een man of vrouw in het water lag. Brandweermannen gingen in speciale pakken het koude water in om de rolstoel uit het water te halen.

Er bleek niemand in het water te liggen, de politie heeft onderzocht van wie de rolstoel was. Achteraf bleek het om een actie van de baldadige jeugd te gaan.