'Onafhankelijke inspectie voor onderzoek naar branden'

Niet de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, maar een onafhankelijke inspectie had onderzoek moeten doen naar de brand in de Gruttostraat in Hellevoetsluis. Dat vindt de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV).

Marcel Dokter, voorzitter van de VBV, volgt met die mening de opinie van Pieter van Vollenhoven. De oud-voorman van de Onderzoeksraad voor Veiligheid pleit al langer voor een onafhankelijke inspectie.

Een onafhankelijk onderzoek volgde evenmin vorig jaar na een brand met dodelijke afloop in Weesp. Ook hier werd een speciaal interventie voertuig (siv) vooruitgestuurd.

Het onderzoek werd gedaan door de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek, die verantwoordelijk was voor de brandbestrijding.

'Echt onafhankelijk onderzoek'

"Een onafhankelijke inspectie had in beide gevallen, anders dan nu de Veiligheidsregio of de Inspectie Justitie en Veiligheid, echt onafhankelijk onderzoek kunnen en moeten doen. Dat had ook de vervelende situatie voor de nabestaanden van Hellevoetsluis kunnen voorkomen", meent Dokter.

Het onderzoek van de VRR werd binnen een maand na de brand in Hellevoetsluis afgerond. "Wij vinden snelle conclusies van een eigen onderzoek door een veiligheidsregio direct na een incident onverstandig ", stelt Dokter, die ook in 2016 al duidelijke taal sprak.

De VBV is ook allesbehalve voorstander van het vooruitsturen van het speciaal interventie voertuig (siv) naar een brand. Dokter: "De brand in 2016 in Hellevoetsluis is een uitgesproken voorbeeld van onze stelling dat je niet twee brandweermensen in een klein voertuig met te weinig middelen vooruit moet sturen naar een brand."

De organisatie pleit al jaren voor een inhoudelijke discussie over de bezetting van brandweervoertuigen. Verzoeken aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Inspectie Veiligheid en Justitie leverden niets op.

Motie Helder

Eerder dit jaar werd wel de motie van PVV-kamerlid Helder aangenomen. Die motie pleit voor een brancherichtlijn over de uitruk van brandweermaterieel waarbij ook de brandweermensen zelf worden betrokken.

De VBV hoopt dat op die manier wel aan de wensen van het personeel tegemoet wordt gekomen.