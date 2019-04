Confetti gaat massaal de lucht in bij Kingsland Rotterdam

Om kwart voor vijf, het tijdstip dat Afrojack het signaal gaf aan de bezoekers van Kingsland Rotterdam bij Ahoy om hun confetti-poppers af te schieten, was het gelukkig droog.

"We zijn stad en land afgereisd om genoeg confettibussen te verzamelen", vertelde de organisatie vooraf. Iedere bezoeker kreeg een bus bij binnenkomst. Met een harde knal gingen de bussen open en schoot de confetti de lucht in om daarna weer neer te dwarrelen.

Zuiderpark vol met confetti

Een klein nadeel van de harde wind: een deel van de confetti waaide helemaal naar het naastgelegen Zuiderpark, waar de gele, rode, groene en blauwe snippers in het gras beleven liggen. "We ruimen nog voor morgenochtend op", aldus de organisatie.

Of het record (5000 confettibussen) dat Kingsland Groningen in 2018 neerzette onder leiding van Armin van Buuren verbroken is, blijft nog een tijdje onduidelijk. "We hopen dat dinsdag te weten. We moeten eerst even natellen hoeveel bussen we precies uitgereikt hebben", aldus een organisator.