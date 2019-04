Nauwelijks boetes voor bedorven eten op Koningsdag

Bij 57 inspecties in zes steden werden zeven boetes uitgedeeld en achttien waarschuwingen uitgedeeld, bijvoorbeeld omdat verkopers niet op de juiste manier met voedsel omgingen.

Het koude weer zorgde ervoor dat de inspecteurs het betrekkelijk rustig hadden. Als het warmer is dan 25 graden, is het moeilijker om bijvoorbeeld het vlees goed te houden en stijgt het aantal boetes, aldus de voedselwaakhond.

Er werd ook gecontroleerd in Amsterdam, Eindhoven, Tilburg, Harderwijk en Roosendaal. Hoeveel boetes of waarschuwingen er in Rotterdam precies zijn uitgedeeld, is onduidelijk. Bij de NVWA was niemand bereikbaar voor commentaar.