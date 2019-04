Rotterdamse investeerder neemt Doetinchemse drukkerij over

De Rotterdamse investeerder Shatho Beheer drukkerij Senefelder Misse uit Doetinchem over. Die ging bijna twee weken geleden failliet. Er verdwijnen honderd banen. Er blijven zo'n 170 over.

Shatho Beheer uit Rotterdam heeft een overeenstemming bereikt met de curator. Komende week zou er meer bekend worden gemaakt over de overname. Shatho investeert in grafische bedrijven. Vorige maand nam het bedrijf enkele tijdschriften over van Veen Bosch & Keuning. Het ging hierbij om de Filosofie Magazine, Historisch Nieuwsblad, Maarten! en New Scientist.

Bij de drukkerij in Doetinchem kwam in de problemen omdat er geen geld was om salarissen uit te betalen. De bank weigerde krediet te geven.