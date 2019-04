Feyenoord opent oefencampagne weer tegen SDC Putten

Feyenoord begint hun oefencampagne ter voorbereiding op het seizoen 2019/2020 tegen SDC Putten. Net als de afgelopen jaren is de amateurclub de eerste tegenstander van de Rotterdammers.

De eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe trainer Jaap Stam wordt gespeeld op zaterdag 29 juni, 16:00 uur. Plaats van handeling is het Sportpark Putter Eng te Putten.

Het is het derde achtereenvolgende jaar dat deze wedstrijd in de voorbereiding van Feyenoord is opgenomen.