Stephen Danyo op Radio Rijnmond over verloren gevecht: 'Dacht dat ik hem binnen had'

Stephen Danyo over verloren partij: 'Dacht dat ik hem binnen had'

De Rotterdamse bokser Stephen Danyo verloor vrijdag in Italië van Italiaan Orlando Fiordigiglio. Zondag schoof hij met zijn manager Leon Aertgeerts aan in de uitzending van Radio Rijnmond.

Daar deed Danyo een boekje open over de wedstrijd van vrijdag. "Ik had zeker het gevoel dat ik hem binnen had. Maar goed, het mocht niet zo zijn.

Ik weet echt niet waarom ik heb verloren. Het is een jurysport en zij beslissen het. Ik heb duidelijke treffers gemaakt en hij miste veel."

Manager Leon Aertgeerts heeft wel een idee waarom Danyo niet won. "Als je in het buitenland bokst, moet echt alles meezitten. En dat zat het niet.

Het was een Italiaan in zijn thuisstad en dat wisten we van te voren. Dat zou lastig worden. Maar zo'n titel is een kans die voorbij komt, die je moet nemen. Helaas mocht het niet zo zijn dat we de titel mee konden nemen."

Beluister heel het gesprek van Dennis van Eersel met Stephen Danyo en zijn zijn manager Leon Aertgeerts.