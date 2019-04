Joop Hiele over Feyenoord: 'Aankopen functioneren al jaren niet'

Hiele is bijvoorbeeld niet te spreken over de aankopen van Martin van Geel. "Feyenoord moest waarschijnlijk op de portemonnee letten omdat ze moesten investeren in twee goede trainingscomplexen.

Maar dat neemt niet weg dat alle aankopen die gedaan zijn, niet functioneren zoals we dachten. En dan heb ik het over de afgelopen jaren."

Jaap Stam, de nieuwe trainer van Feyenoord, moet volgens de ex-doelman volgend seizoen weer voor Justin Bijlow kiezen onder de lat. "Als hij in de voorbereiding weer gelijk is aan Vermeer. Dan zou ik persoonlijk kiezen voor de jeugd. Ook omdat ze daar op andere posities daar vol op moeten inzetten.

Maar dan moet je wel verwachten dat er best weleens een keertje een bal ingaat of een situatie plaatsvindt waarvan je denkt: dat had anders gemoeten of gekund."

