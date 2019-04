Tiener met speelgoedpistool aangehouden tussen winkelend publiek Beursplein

Agenten hebben zondag rond op het Beursplein in Rotterdam met de handen aan het vuurwapen een 14-jarige jongen aangehouden. De politie was op een melding van een vuurwapen afgekomen. De tiener werd op zijn knieën geboeid, hij bleek een speelgoedpistool en een stapel valse eurobiljetten op zak te hebben. Hij is meegenomen voor verhoor.

De agenten hebben vanwege de leeftijd van de jongen hun wapens niet getrokken, toch keek het winkelend publiek in Rotterdam-Centrum geschrokken naar de politieactie. De politie laat weten geen risico te nemen als vanaf een afstand niet duidelijk is of een vuurwapen echt is of niet.

Volgens de woordvoerder van de politie is het voor iedereen verboden met een niet van echt te onderscheiden nepvuurwapen over straat te lopen, tenzij het nog in de verpakking zit of overduidelijk om een gekleurd waterpistool gaat.

Vaak zijn nepvuuwapens als prijs te winnen op een kermis. Zaterdag werden in Heerjansdam op Koningsdag nog twee jongens van 10 en 13 jaar staande gehouden met nepwapens, die hadden ze gewonnen in een feesttent in het dorp.