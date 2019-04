Emile Schelvis over seizoen Feyenoord: 'Vooral een gebrek aan diepte'

Emile Schelvis is niet echt te spreken over het seizoen van Feyenoord. De analist vindt dat Feyenoord teveel hobbels heeft moeten nemen om uiteindelijk tot de derde plek te komen. Vooral het veldspel kon hem niet bekoren.

"Het voetbal van Feyenoord is bij veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. Daar is zoveel over te doen geweest afgelopen jaar. Het positiespel en vooral het gebrek aan diepte.

Je bent zo afhankelijk van de grillen van Berghuis aan de ene kant en Larsson aan de andere kant. Het ene moment vonden we Berghuis wel een interessante Prima donna. En bij Larsson was de vraag: brak hij nou wel of niet door? En daar liep Van Persie dan tussen.

Aan het begin dachten we dat Van Persie-Jørgensen een prima combinatie zou zijn, dat tot enig effect zou leiden. In sommige wedstrijden klopte dat wel, maar ik kan me ook een aantal momenten herinneren dat ze elkaar écht in de wegliepen.

Dan is het op een gegeven moment alleen nog maar genieten van Van Persie; dat is een smalle basis."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Emile Schelvis.