Neptunus drie keer op rij te sterk voor DSS

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben zondag opnieuw afgerekend met DSS. Na overwinningen op donderdag en vrijdag (6-0 en 5-4) werd het dit keer 11-1 voor de Rotterdammers. De regerend landskampioen had in het eigen Familiestadion maar 7 innings nodig om tot de ruime zege te komen.

Door de drie winstpartijen op de club uit Haarlem blijft Neptunus koploper in de hoofdklasse. In 12 duels werd slechts één nederlaag geleden. Runner-up is Amsterdam dat dit seizoen twee keer verloor.

Komende donderdag gaat Neptunus in Amersfoort op bezoek bij de nummer vier van de ranglijst, Quick.