Feyenoord Basketball wint in aanloop naar de play-offs

Feyenoord Basketball heeft zondagmiddag in aanloop naar de play-offs gewonnen van Aris Leeuwarden. De nummer zeven van de Dutch Basketbal League werd met 75-100 verslagen.

De Rotterdamse basketballers begonnen de wedstrijd prima. Op bezoek in Leeuwarden was de stand na één kwart dan ook in het voordeel van Feyenoord: 18-24.

Die goede vorm werd tot en met de rust doorgezet. Er werd gerust met een 31-50 stand. Na rust kon Feyenoord het aantal punten uit de eerste helft evenaren, waardoor er met 75-100 gewonnen werd.

De overwinning in Leeuwarden verandert voor Feyenoord niks aan de stand op de ranglijst. De Rotterdammes blijven op de achtste plek staan in de Dutch Basketbal League.

Doordat Dutch Windmills uit de competitie werd gehaald, kan Feyenoord toch meedoen aan de play-offs, die op 2 mei beginnen. ZZ Leiden is vermoedelijk de tegenstander.