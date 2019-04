Bewoners De Esch versieren hun wijk met slingers van zwerfafval

In de Rotterdamse wijk De Esch hangen bewoners slingers tussen de bomen. Geen bonte slingers van crêpepapier, maar slingers van zwerfafval uit hun eigen omgeving. Een aantal bewoners is het zwerfafval in hun straten meer dan zat en attenderen zo op een ludieke manier hun medebewoners erop dat ze hun rommel de volgende keer zelf in de prullenbak gooien.

"Dopjes, flesjes, heel veel snoepverpakkingen, veel blikjes, metrokaartjes. Er wordt van alles op straat gegooid", somt Yasmila van Vliet de oogst van een half uur struinen en zwerfafval rapen op.

Plastic soep

De 28-jarige Yasmila is initiatiefnemer achter het idee van de feestslingers van zwerfafval. Haar motivatie is niet alleen een schone wijk maar ook het probleem van de plastic soep: "Papier en karton zien er vies uit, maar dat vergaat nog en wordt aarde. Maar plastic vergaat niet. Daar maak ik me zorgen over en daar wil ik een bijdrage aan leveren om het plastic te verminderen."

Ze wil voorkomen dat afval in de natuur blijft liggen, in de bodem zakt of in de rivier terecht komt en meegevoerd wordt naar zee, waar het eindigt als plastic soep en een bedreiging vormt voor vissen, zeevogels en zoogdieren.

Hulp van de buren

Er hangen inmiddels meerdere slingers tussen de bomen in De Esch en dat is een aantal bewoners niet ontgaan. Samen met Yasmila trekken zij door de wijk en helpen met afval verzamelen, rijgen en ophangen.

"Ja het is wel een vies klusje", geeft buurtbewoner Herica Silva. Ze doet het voor het goede doel. We moeten niet alles over willen laten aan de overheid om het op te ruimen. We moeten meer op ons gedrag letten. Niet lullen maar poetsen." Met een Rotterdams gezegde roept Herica haar buurtbewoners die hun rommel niet zelf opruimen, tot de orde.

Voor een nieuwe slinger van zwerfafval heeft Yasmila al hulp gekregen van meer dan vijf bewoners. "Ik wil op een positieve en ludieke manier aandacht vragen voor het probleem. Eerst in mijn eigen wijk en wie weet straks in heel Rotterdam."

Wie weet wordt het inderdaad een plastic party, want een vrolijk feestnummer is al in de maak:



De Rotterdamse wijk De Esch heeft nog meer plannen in petto en wil zelfs de schoonste wijk van Rotterdam worden. Bewoners willen een juttersbak op het strandje aan de Maas en een bakfiets met een gapende vis waar zwerfafval in gegooid kan worden.