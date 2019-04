Drukte aan de kade: twee cruiseschepen te bewonderen in Rotterdam

Het is een drukte van jewelste maandagochtend aan de Wilhelminakade in Rotterdam. Maar liefst twee cruiseschepen meerden daar nog voor 07:00 uur aan: De Rotterdam van de Holland America Line en MS Azura van P & O Cruises. De echte liefhebbers waren er vroeg bij om de schepen te bewonderen.

"We slapen een nachtje op het SS Rotterdam en hadden de wekker extra vroeg gezet, omdat we hadden gezien dat er twee cruiseschepen zouden aankomen", zegt Aart-Jan met zijn zoon Bas. "We dachten: we gaan even kijken. Het is fantastisch. Ik wil ook wel een keer zo'n cruise maken, als ik het zo bekijk."

Bas heeft nog nooit een cruiseschip gezien, legt hij uit. Het uitzicht dat hij maandagochtend heeft, bevalt hem wel. "Het is vet. Ze zijn heel groot."



MS Azura is de grootste van de twee schepen, met een lengte van 290 meter. Het schip telt achttien decks en er kunnen meer dan 3500 mensen aan boord. De Rotterdam is 237 meter en heeft tien decks. Er kunnen ruim de helft minder mensen mee dan op het andere cruiseschip, namelijk 1404 passagiers.

Beide cruiseschepen zijn alleen maandag bij de Cruiseterminal te bewonderen. MS Azura vaart maandagavond verder naar Zeebrugge. De Rotterdam vertrekt aan het einde van de middag voor een cruise naar Kopenhagen, Tallinn, Sint-Petersburg, Helsinki en Stockholm. De Rotterdamse familie Kuipers stapt maandag aan boord van De Rotterdam.

"Als Rotterdammer vind ik dat je uit Rotterdam moet vertrekken", zegt meneer Kuipers. Ze hebben zin in hun reis. "Het zijn allemaal steden waar we nog nooit zijn geweest. Sint-Petersburg bijvoorbeeld: daar hebben we zo veel over gehoord en gelezen, dan is het alleen maar leuk dat we daar op zo'n makkelijke manier kunnen komen."