Ouderenbond wil lagere parkeertarieven bij ziekenhuizen

Parkeren bij ziekenhuizen is veel te duur. Dat vindt seniorenorganisatie KBO-PCOB. De ouderenbond is een petitie gestart om de parkeertarieven omlaag te krijgen.

Volgens de organisatie gebruiken ziekenhuizen de parkeerders als melkkoe en wordt parkeren bij ziekenhuizen voor velen onbetaalbaar. Mensen betalen soms wel vier euro per uur, of 36 euro voor een dagkaart. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. In de regio Rijnmond betalen mensen het meest bij het Erasmus Medisch Centrum, namelijk 2,70 euro per uur.

Wildparkeren

"Er zijn maar een paar ziekenhuizen waar gratis geparkeerd kan worden", legt woordvoerder Arno Heltzel van KBO-PCOB uit. Dat is onder meer het geval bij het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland en bij de vestigingen van het Albert Schweitzerziekenhuis in Zwijndrecht en Sliedrecht.

"Wij realiseren ons dat gratis parkeren niet overal kan, ook om wildparkeerders af te schrikken. Maar tarieven van vier euro per uur vinden we onbestaanbaar", zegt Heltzel. "Als je vaak in het ziekenhuis moet zijn, kan dat in de honderden euro's per jaar lopen."

Volgens de bond is één parkeertarief niet per definitie redelijk. Het is onder meer afhankelijk van de locatie van het ziekenhuis. "Sommige ziekenhuizen liggen buiten de stad waar geen winkels zijn. Dan is het verhaal van wildparkeren veel minder van toepassing."

De petitie wordt over een maand op het Binnenhof overhandigd aan de Tweede Kamer, het ministerie van Volksgezondheid en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). KBO-PCOB hoopt dat die partijen met de gemeenten en ziekenhuizen in gesprek willen gaan over de tarieven.

De NVZ zegt in een reactie tegen de NOS niet veel te kunnen doen aan de parkeerkosten. "Veel parkeerterreinen zijn niet meer in handen van de ziekenhuizen, maar uitbesteed aan parkeerbedrijven. Bovendien kunnen we ziekenhuizen niet vertellen dat ze geen geld mogen vragen. Ze bepalen hun eigen beleid."