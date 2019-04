'Unieke' jongeren uit Rotterdam maken zeiltocht: 'we zitten allemaal in hetzelfde schuitje'

De tassen zijn gepakt, de voorbereidingen op het schip zijn getroffen. De komende vijf dagen brengen 28 jongeren en acht begeleiders door op zeilschip De Eendracht, dat nu nog aan de Lloydkade in Rotterdam ligt. De bestemming? Engeland. "De jongeren die we uitgenodigd hebben, verdienen het allemaal om dit mee te maken."

De zeiltocht wordt georganiseerd door Enver, een bedrijf dat jeugd- en opvoedhulp aanbiedt in Rotterdam. De jongeren aan boord zijn volgens begeleider Mariska "zeer uniek".

"Ze hebben het een en ander meegemaakt en wat meer moeite moeten doen om zich staande te houden in het leven dan de gemiddelde jongere", legt ze uit.

De jongeren die meevaren, zijn tussen de 15 en 18 jaar oud. En nee, ze gaan niet vijf dagen lang relaxen. "Het is hard werken. We hebben wel een beetje in moeten schatten of de jongeren die meegaan daar geschikt voor zijn en of ze gemotiveerd waren", zegt Mariska. Tijdens de zeiltocht draaien de jongeren onder meer shifts als matroos, waarbij de zeilen worden gehesen en het dek wordt geschrobd.

De 18-jarige Dion is één van de jongeren die is uitverkoren om mee te varen. "Mijn opa heeft heel lang gevaren. Voor mij is dit ook een hele ervaring", zegt hij. Vanwege familieproblemen krijgt hij hulp van Enver. Hij vindt het leuk dat hij nu met gelijkgestemden op pad gaat. "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje".

"Het is mooi dat we deze jongeren een kans bieden op een zelfstandig leven", zegt Mariska. "Ik ben begaan met de jongeren die ik begeleid. Ik heb het heel goed gehad vroeger, dat gun ik iedereen. Als ik dan een beetje van mezelf kan meegeven en daar de resultaten van zie, word ik heel gelukkig."