Oud-wethouder Lucas Bolsius begeleidde koninklijke familie: 'Ik was vooral bang voor onweer'

Honderden politieagenten en allerlei veiligheidsmaatregelen. Alles werd uit de kast gehaald om te zorgen dat Koningsdag 2019 en het bezoek van de koninklijke familie aan Amersfoort veilig zou verlopen. Toch was burgemeester Lucas Bolsius, voorheen onder meer wethouder in Rotterdam, eigenlijk niet bang voor een aanslag.

"Mijn grote angst was onweer. Dat was voor de middag voorspeld. Veiligheidszaken kun je voorbereiden, maar onweer is onvoorspelbaar. Een paar jaar geleden zijn hier midden in de stad twee jonge vrouwen omgekomen door bliksem," vertelt Bolsius.

De oud-wethouder, die ook als verslaggever werkte voor RTV Rijnmond, was tijdens het bezoek van de koninklijke familie aan Amersfoort vaak in beeld op televisie. De hele dag begeleidde hij het gezin van de koning.

Pubers



"Mijn eigen puberdochters hebben ongeveer dezelfde leeftijd als de dochters van de koning. De drie prinsessen weten in wat voor gezin ze groot zijn geworden, maar je ziet ook dat ze nu een eigen identiteit aan het ontwikkelen zijn", legt hij uit. "Bij de regioquiz kon je goed zien dat het een normaal gezin is. Amalia wilde niet verliezen en de koning protesteerde, omdat hij eerder op de knop had gedrukt. Dat is geen regie vooraf."

Volgens Bolsius heeft het koningspaar de stad Amersfoort helemaal vrij gelaten in de keuze voor activiteiten. "Er is vooraf niet gezegd wat wel of niet kon. Amersfoort had de leiding."