Patiënten Albert Schweitzer Ziekenhuis krijgen chemotherapie aan huis

Patiënten van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht hoeven voor chemotherapie niet langer elke keer naar het ziekenhuis te komen. Sinds kort biedt het ziekenhuis chemotherapie aan huis aan. Een 85-jarige patiënt uit Zwijndrecht is de eerste die injecties met het middel bortezomib krijgt van een zogeheten transmuraal verpleegkundige.

Het Transmuraal Team van het streekziekenhuis bestaat uit zeventien verpleegkundigen, die al jaren ziekenhuiszorg aan huis geven. Hierdoor kunnen patiënten vaak eerder naar huis of hoeven ze voor een behandeling helemaal niet naar een ziekenhuis te komen. "We willen patiënten die door hun ziekte toch al zwakker zijn of pijn hebben, niet extra belasten”, vertelt afdelingshoofd Claudia Jonker.

De eerste chemokuur vindt altijd in het ziekenhuis plaats, omdat er heftige reacties in het lichaam kunnen optreden. "Als de patiënt het middel dan goed verdraagt, kunnen we de toediening verplaatsen naar huis", legt Jonker uit. Alleen verpleegkundigen met extra kennis over oncologie mogen de injecties geven. De ziekenhuisapotheek geeft de medicatie mee aan de verpleegkundigen in een speciale box.

De patiënten in het Albert Schweitzer mogen kiezen of ze chemotherapie aan huis willen. "Wanneer hij of zij om welke reden dan ook liever naar de afdeling komt, dan is dat leidend", benadrukt Jonker.

Krachten sparen

De Zwijndrechtse patiënt is in ieder geval te spreken over de behandeling aan huis. "De reis met de taxi naar Dordrecht en terug, is voor mij toch een hele onderneming", legt hij uit. Aan de eettafel krijgt hij nu wekelijks een injectie. "Ik ben in mijn eigen omgeving en kan mijn krachten sparen."

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis verwacht dat in de toekomst ook middelen tegen kanker die per infuus moeten worden toegediend, thuis gegeven kunnen worden. De verpleegkundige blijft dan langer.