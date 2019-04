Vakantiedrukte op 1908 voor training Feyenoord

Vanwege de voorjaarsvakantie was het maandagochtend extra druk op 1908 voor de openbare training van Feyenoord. Publiekslieveling Robin van Persie liet zijn gezicht niet zien.

Van Persie bleef binnen. Ook Ridgeciano Haps en Cuco Martina waren vanwege blessures afwezig. Doelman Justin Bijlow heeft wel de training bij Feyenoord weer hervat. Hij stond lang aan de kant met een breuk in zijn linkervoet.

De jeugdspelers Orkun Kökcü, Wouter Burger en Lutsharel Geertruida deden niet mee met de training. Zij spelen maandagmiddag met Feyenoord onder 19 in de belangrijke wedstrijd tegen Ajax. Feyenoord O19 is nog in de race om kampioen te worden.